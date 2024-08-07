SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam için tarih verdi
17 bin TL'lik asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam yapılabileceğini belirterek, hem rakam hem tarih verdi.
Kaynak: HalkTV
2024 Ocak ayında yapılan yüzde 49’luk asgari ücret zammı, enflasyon karşısında adeta eridi.
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Yılın ilk yedi ayında hayat pahalılığının etkisiyle asgari ücretlilerin alım gücü önemli ölçüde düştü ve geçim sıkıntılarını daha da derinleştirdi.
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Türk-İş verilerine göre de temmuzda açlık sınırı 19 bin 234,43 TL’ye yükselerek asgari ücreti bir hayli aştı.
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Raporda, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 62 bin 652,87 TL 'ye yükseldiği belirtildi.
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