SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam için tarih verdi

Raporda, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 62 bin 652,87 TL 'ye yükseldiği belirtildi.