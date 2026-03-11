SGK Uzmanı Karakaş'tan çok konuşulacak kulis: Her emekliye bayram ikramiyesi ödenmeyecek!
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir kulis bilgisini paylaştı. Karakaş, yapılacak düzenlemeyle bayram ikramiyelerinin sadece düşük maaş alanlara ödenebileceğini söyledi.
Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Bayram öncesi ikramiyelere zam yapılacağı konuşuluyordu. Ancak zam ihtimali rafa kalktı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu yıl ikramiyelerin 4'er bin TL olarak ödeneceğini duyurdu.
TGRT Haber yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise bayram ikramiyeleri için dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Karakaş'ın paylaştığı kulis bilgisine göre; bayram ikramiyesi sisteminde köklü bir revizyon planlanıyor. Mevcut sistemde en düşük maaş alan ile en yüksek maaş alan emekli aynı ikramiyeyi alırken, yeni modelde "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Modeli" üzerinde duruluyor.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Karakaş, emekli ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplarda olacağını belirterek, "Bayram ikramiyeleri bayramın ilk günü emeklilerin cebinde olacak. En geç 15-16 Mart'tan itibaren hesaplara yatmaya başlar.'' dedi.
Karakaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bayram ikramiyesi 5 bin TL'lik bir rakam çok güçlü bir ihtimaldi. Savaş nedeniyle bu ihtimal ertelendi. Ancak Ankara'da bayram ikramiyeleri ile ilgili değişik senaryolar var. Hatta bir yabancı basına da yansıdı bu mesele.