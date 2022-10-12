SGK uzmanı kritik detayı açıkladı: İşte EYT’den erken emekli olma formülü!

Yaş şartı ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiyor. 8 Eylül 1999'da çıkartılan yasa ile yıl ve prim şartının yanına yaş şartı da getirilmişti. EYT'liler bu yaş şartına takıldıkları için emekli olamıyorlar. Bu durumda yılını ve primini tamamlamış olarak EYT'liler emeklilik hakkının verilmesini bekliyor.