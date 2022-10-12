SGK uzmanı kritik detayı açıkladı: İşte EYT’den erken emekli olma formülü!
Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) milyonlarca kişi Aralık ayını beklerken, EYT için yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) milyonlarca kişi düzenlemede kritik tarih olan Aralık’ı bekliyor. Teknik çalışması tamamlanan düzenlemede, stajyerlik ile çıraklığın EYT’ye dahil olmayacağının açıklamasıyla milyonlarca kişi gözünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevirdi. Oluşturulan taslak Erdoğan'a sunulduktan sonra Aralık ayında Meclis’e gelecek. Komisyon ve Genel Kurul aşamasından sonra başvurular başlayacak. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsayacak. Peki EYT kimleri kapsıyor? 1999 öncesi emeklilik şartları nedir? Prim günü eksik olanlar EYT kapsamında nasıl emekli olabilir? İşte haberin detayları…
KİMLER EYT KAPSAMINDA?
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıllık sigortalı olma şartı bulunuyor. Bunun haricinde de 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim şartı bulunuyor.
Yaş şartı ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiyor. 8 Eylül 1999'da çıkartılan yasa ile yıl ve prim şartının yanına yaş şartı da getirilmişti. EYT'liler bu yaş şartına takıldıkları için emekli olamıyorlar. Bu durumda yılını ve primini tamamlamış olarak EYT'liler emeklilik hakkının verilmesini bekliyor.
Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak işe başlayan birçok vatandaşın henüz primleri tamamlanmamış durumda. Bu sigortalılar da EYT kapsamına girmek istiyor.