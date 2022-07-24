SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı

EYT'liler için telaffuz edilen rakamın 4 buçuk milyon kişi olduğunu ancak bunun bir milyonu geçmeyeceğini savunan Kaya "Esasında dört buçuk milyon vatandaştan söz ediyoruz ancak 4 buçuk milyon rakamını bulmaz. Yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için; bu rakam bir milyon kişiyi aşmaz. Çünkü emeklilikte yaşa takılmak için hizmet yılı ve prim gün sayısını tamamlamak gerekiyor" dedi.