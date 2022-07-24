SGK uzmanı masadaki EYT formüllerini açıkladı
SGK uzmanı Özgür Kaya, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasına ilişkin masadaki formülleri tek tek açıkladı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( EYT) için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca EYT'li düzenlemenin detaylarının açıklanmasını merakla bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, EYT düzenlemesinin ocak 2023'te Meclis gündemine alınacağını duyurmasının ardından gözler EYT formüllerine çevrildi.
Masadaki formülleri ve olasılıkları CNN TÜRK yayınında anlatan SGK Uzmanı Özgür Kaya önemli tespitlerde bulundu.
EYT'liler için telaffuz edilen rakamın 4 buçuk milyon kişi olduğunu ancak bunun bir milyonu geçmeyeceğini savunan Kaya "Esasında dört buçuk milyon vatandaştan söz ediyoruz ancak 4 buçuk milyon rakamını bulmaz. Yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için; bu rakam bir milyon kişiyi aşmaz. Çünkü emeklilikte yaşa takılmak için hizmet yılı ve prim gün sayısını tamamlamak gerekiyor" dedi.
İŞTE UZMANA GÖRE OLASI 3 FORMÜL
SGK uzmanı Özgür Kaya üzerinde çalışılan formülleri şöyle sıraladı: