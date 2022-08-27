SGK uzmanından dikkat çeken EYT açıklaması: Ok yaydan çıktı

"Şu an EYT'de formül sayısı 1. Kamuoyunda birçok formül anlatılıyor. Onların konuyla alakası yok. Hollanda modeli deniyor, Almanya modeli deniyor. Onlarda 62 yaşına gelen müracaat ediyor. Bizde o yaşta zaten emekli olunuyor. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur. Daha çalışmamız sürüyor. Birçok aşamadan geçecek. Bakanlık bünyesinde çalışılıyor. Sonra diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarla da görüşülecek. Üzerinde uzlaştığımız ve sayın Cumhurbaşkanının da onayladığı çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız."