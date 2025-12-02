SGK yüzlerce kişinin emekliliğini iptal etti: Ödenen maaşlar faiziyle geri alınacak!
Sahte engelli raporu düzenleyen çetenin çökertilmesinin ardından SGK, emekli olan bin 500 kişiyi inceleme aldı. Aydın'da yaklaşık 800 kişinin emekliliği iptal edilirken, ödenen maaşların geri tahsili için süreç başlatıldı.
Kaynak: İHA
Aydın merkezli 2 ilde sağlıklı kişilerin yerlerine "joker" diye tabir edilen kişileri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çete, 2023 yılında yapılan operasyonla çökertilmişti.
1 / 6
Aydın ve Afyonkarahisar'da yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
2 / 6
Bu kapsamda Aydın'da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden incelemeye alındı.
3 / 6
SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak yaklaşık bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti.
4 / 6