SGK'nın sıfır faizli konut kredisi desteğinin ayrıntıları belli oldu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun sağladığı faizsiz konut kredisi desteğinin ayrıntıları belli oldu.
Bu yıl için 240 bin liranın üzerinde sıfır faizli kredi desteğinden yararlanmak için SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak hak sahibi belgesi ile Ziraat Bankası'na başvurulması gerekiyor.
Faizsiz krediden sigortalının kendisi ya da geride kalan hak sahipleri eş, çocuk, anne, baba yararlanabiliyor. Buna göre 3 bin lira aylığı olan sıfır faizli kredi için 750 lira taksit ödüyor.
Kredinin geri ödemesinde kişinin aldığı aylığın dörtte biri oranında kesinti yapılıyor. Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimlerinin bir konutla sınırlı olmak üzere bu imkândan yararlanma hakkı bulunuyor.
İşte soru cevap faizsiz konut kredisi:
1- Faizsiz konut kredisinden kimlerin yararlanma hakkı bulunuyor?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Emekli Sandığı kapsamında harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle aylık bağlananlar, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimleri faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor.