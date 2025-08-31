ShiftDelete.net’in sahibi Hakkı Alkan çalışanına saksı fırlattı!

“Mobbing görünenden fazla”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Jankovic, kurum içindeki uzun süredir devam eden sorunlara dikkat çekti:

"20 yıldır kimsenin anlatamadığını, kısaca özetleyeceğim. Ancak en büyüğünü YouTube'a sakladım. Şimdi neler yaşadığımı bir de benden dinleyin. 2021 Nisan ayında başladığım ShiftDelete sitesinde, bir çok başarıya imza attık ekip ile beraber. Beraber çalıştığım insanlar hala var.

Şu an konu yargı sürecinde olduğu için pek bir şey paylaşamıyorum. Ancak sonuna kadar okumanızda fayda var. 4 yılda yaptığım ek mesailerin hiçbirini, ben dahil arkadaşlarım almadı. Daha geçtiğimiz gün bana yapılan zam iptal edildi. Mobbing kısmına değinmiyorum bile.

Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Keşke emek verdiğim yer ile ilgili bu paylaşımı yapmak zorunda kalmasaydım. Kendisi az önce bir özür mesajı yayınlamış. Dal diye bahsediyor yüzüme fırlattığı şeyi. İçinde çakıl taşı olan ve eline ne aldığını görmeden attığı bir durum yaşandı. Kamera kayıtlarını paylaşamıyorum dediğim gibi ama o an inanılmaz bir acı hissettim ve üzerine yürüdüm. Zor tuttular arkadaşlarım. Bu olay patlama noktası oldu. Haksız kazançlar, küçük influencerların önünü kesme...