Sibirya değil Türkiye! Sıcaklık sıfırın altına inince

Yozgat'ta soğuk havanın etkisini hissettirmeye başladığını söyleyen Adem Demir, "Yozgat'ta hava çok soğuk özellikle sabaha karşı eksileri görüyor. Sabah kalktık, araçların camları buz tutmuş kazıyıp işimize gideceğiz. Kışta yavaş yavaş kendini gösterdi. Havalar çok soğudu" dedi. Baran Doğdu ise "İşe gideceğiz, geceleri çok soğuk olduğu için araçlarımızın camına hep kırağı düşüyor, buz tutuyor. Sabah soğukta kalkıp bir de araçlarımızın camlarını temizlemekle uğraşıyoruz. Yozgat'a artık kış geldi" şeklinde konuştu.