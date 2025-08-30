Sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için bayraklarla ve Atatürk posterleriyle havalandı

Sıcak hava balon pilotu Ahmet Başyiğit "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle güzel bir uçuş gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türk Bayraklarını balonumuza astık. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün Çavuşin mevkiinden havalanacağız. Yaklaşık bir saatlik bir uçuşumuz olacak. Daha sonra Göreme yakınlarına iniş planlıyoruz. Hava çok güzel, biraz sonra havalanacağız. Bu uçuşumuzu şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz. Bu özel günlerde onları hatırlamaktan kıvanç duyuyoruz" ifadelerini kutladı.