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  3. 05 Ağustos 2017 15:25

Sıcak hava kasıp kavuruyor

Sıcak hava kasıp kavuruyor

Avrupa’nın güneyi 'Lucifer' (Şeytan) adı verilen sıcak hava dalgası nedeniyle kavruluyor. BBC'nin hava durumu programı, birçok güney Avrupa ülkesinde sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıktığını duyurdu. 
 

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Sıcak hava kasıp kavuruyor


Hava durumu sitesi MeteoAlarm, dün itibarıyla İtalya, İspanya, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya ve Karadağ’ın da bulunduğu 11 ülke için kırmızı alarm verdi. 
 

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Sıcak hava kasıp kavuruyor

Avrupa’daki durum özetle şöyle:


Romanya'da sıcak hava 1 kişinin ölümüne yol açtı. Acil Durum Biriminden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki bir erkeğin sıcak hava nedeniyle yolda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Sıcak hava kasıp kavuruyor



Meteorologlar, ülkenin batısında 12 bölgede hava sıcaklığının 42 dereceye çıkmasının beklendiğini açıklayarak iki gün geçerli olmak üzere "kırmızı kodlu" sıcak hava uyarısı yayınladı.

 

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