Sıcak hava kasıp kavuruyor
Avrupa’nın güneyi 'Lucifer' (Şeytan) adı verilen sıcak hava dalgası nedeniyle kavruluyor. BBC'nin hava durumu programı, birçok güney Avrupa ülkesinde sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıktığını duyurdu.
Hava durumu sitesi MeteoAlarm, dün itibarıyla İtalya, İspanya, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya ve Karadağ’ın da bulunduğu 11 ülke için kırmızı alarm verdi.
Avrupa’daki durum özetle şöyle:
Romanya'da sıcak hava 1 kişinin ölümüne yol açtı. Acil Durum Biriminden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki bir erkeğin sıcak hava nedeniyle yolda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
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