Sıcaklardan bunalan vatandaş, akşamları plaja koşuyor

Son 88 yılın en yüksek sıcaklığını yaşayan Antalya'da vatandaşlar denize gündüz yerine akşam girmeyi tercih ediyor. Haftasonu olmasına karşın aşırı 44 dereceyi bulan sıcaklıktan dolayı dışarı çıkmayan Antalyalılar, güneşin batmasının ardından soluğu sahillerde alıyor. Akşam 19.00'dan itibaren dünyaca ünlü Konyaaltı plajına aileleriyle birlikte gelen binlerce vatandaş, yakamoz manzaralı akşam yemeklerini sahilde yiyor, ardından da serinlemek için denizin keyfini çıkartıyor. Denizde serinledikten sonra çakıl taşlar üzerinde uyku keyfi de yapan Antalyalılar, geç saatlere kadar sahillerde duruyor.

