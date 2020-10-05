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  3. 05 Ekim 2020 01:06

Sıcaklık 35 dereceye çıktı, Konyaaltı Sahili doldu!

Antalya'da hava sıcaklığı, 35 dereceye ulaşırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de yazın olduğu gibi kalabalıklaştı.

Sıcaklık 35 dereceye çıktı, Konyaaltı Sahili doldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yurdun batı ve iç kesimlerinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı. 

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Sıcaklık 35 dereceye çıktı, Konyaaltı Sahili doldu!

Turizm kenti Antalya'da da bugün hava sıcaklığı, 35 dereceye ulaştı. Sıcak hava ve yüzde 60'a ulaşan nemden bunalan yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi.

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Sıcaklık 35 dereceye çıktı, Konyaaltı Sahili doldu!

Ekim ayında tatilcilerin doldurduğu sahil, yaz günlerini aratmadı. Sahile gelen çoğu kişi, sıcaklığı 28 derece olan denize girerek, serinlemeye çalıştı. 

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Sıcaklık 35 dereceye çıktı, Konyaaltı Sahili doldu!

Kimi tatilciler, sahilde şezlonglarda güneşlenirken, kimileri ise şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalıştı. Bir tatilcinin ise sahil boyunca plaj şemsiyesiyle güneşten korunarak, yürüdüğü görüldü.

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