Sıcaklık eksi 20'ye düştü; şelale tamamen buz tuttu

İlkbaharda gürül gürül akan, şimdilerde ise 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluşan şelalelin her mevsim başka bir güzelliğe büründüğünü söyleyen Coşar, "Buraya çok zor şartlarda tırmanış gerçekleştirdim. Hava sıcaklığı geceleri eksi 20 dereceyi buluyor. Erek Dağı'nın zirvesinde bulunan şelale de aşırı soğuklardan dolayı tamamen donmuş. Ben de bu güzelliği fotoğrafladım. Amacım, bölgenin turizmine katkı sunmak. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum" dedi. (DHA)