Sıcaktan kavrulanlar soluğu burada aldı

Demre'nin Çayağzı Limanı'na giderken, yolun sağında ve solunda şifalı olduğuna inanılan buz gibi sular akıyor. Kayalar arasından, her yerde soğuk ve kükürtlü su fışkırıyor. Suyun sıcaklığı yaz- kış 12-13 derece civarında. Bu günlerde bölgede hava sıcaklığı, yoğun nemle birlikte 50 dereceye yakın hissediliyor. Demreliler ve ilçeye tatile gelenler soluğu soğuk suda alıyor. Çayağzı Limanı'nın sağında ve solunda yer alan soğuk su kaynakları gün boyu dolup, boşalıyor. Çevre ilçeler Finike, Kumluca ve Kaş'tan da vatandaşlar, özellikle hafta sonları, soğuk suda serinlemek için geliyor. Şifalı olduğu söylenen suların, birçok cilt hastalığına da iyi geldiği belirtiliyor. Özellikle kas ağrılarına, güneş yanıklarına, mantar hastalıklarına ve böcek ısırmalarına iyi geldiği söylenen soğuk suyun insan vücudunu dinlendirdiğine inanılıyor. Yolun sağındaki ve solundaki kaynak suları, Demre Belediyesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından 'Soğuk Suda Hayat Var Projesi' ile düzenlenmiş ve yüzülecek havuzlar oluşturulmuş durumda. Kaynaklara gelenler, şifalı olduğu söylenen çamuru yüzlerine ve vücutlarına sürüyor. Çamurdan sonra temizlik yapılacak küçük havuzlar da bulunuyor. Ayrıca Bizans döneminden kalan bin yıllık derin bir havuz da bölgede yer alıyor. Bu havuza birkaç kişi girebiliyor.