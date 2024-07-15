Sıcaktan kavrulmaya hazır olun: Nefes alamayacağız
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu tahminlerini güncelledi. Karadeniz haricinde tüm bölge ve illerimizde sıcaklar ve yüksek nem oranı hafta boyunca etkili olacak. Karadeniz'in ise özellikle doğu illerinde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Öte yandan Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Sivas ve Sinop çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Isparta, Burdur, Adana, Aksaray, Karaman, Konya, Antalya'nın kuzeydoğusu, Malatya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, kuzey ve Kıyı Ege ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.