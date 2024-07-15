Sıcaktan kavrulmaya hazır olun: Nefes alamayacağız

Öte yandan Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Sivas ve Sinop çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Ankara'nın güneyi, Isparta, Burdur, Adana, Aksaray, Karaman, Konya, Antalya'nın kuzeydoğusu, Malatya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.