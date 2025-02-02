Şiddet mağduru bir kadın, eski kocasını linçten kurtardı!
Kocaeli'nde sokak ortasında eski eşi olacak cani tarafından saldırıya uğrayan ve bıçaklanan bir kadın, eski eşini linç etmek isteyen mahallelinin elinden "o benim çocuklarımın babası" diyerek kurtardı.
Olay, Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba H. henüz yeni boşandığı eski eşi T.A. (37) tarafından sokak ortasında çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.
O anları gören mahalleli sopalarla şahsı linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kalabalığın elinden aldığı T.A.'yı gözaltına aldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen kadın yoğun bakıma alındı.
Olayla ilgili bir vatandaşın çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cani eski kocanın kadını bıçakladığı, vatandaşların ise ellerinde sopalarla koşarak geldiği, bunu gören şüphelinin elindeki bıçağı yeşillik alana fırlattığı görüldü.