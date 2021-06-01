Şiddet uygulayan eşini öldürdüğü için hapis yatan Melek İpek tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Antalya'da maruz kaldığı şiddete dayanamayıp eşini öldürdüğü gerekçesiyle girdiği cezaevinden 108 gün sonra çıkan Melek İpek, tahliyesinin ardından ilk kez konuştu. Üniversite sınavına hazırlanırken, matematik öğretmenliğini hedefleyen Melek İpek kızlarına, istemedikleri durumla karşılaştıklarında 'hayır' demeleri gerektiğini öğretiyor.
7 Ocak'ta kendisine işkence edip ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vurarak öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek, mahkemece tutuklandı.
Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada, 'Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verilen İpek, 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.
Melek İpek, tahliye edildikten sonra ailesine ait çiftlik evinde ilk röportajını verdi. Kovanlık köyündeki antik kentin kıyısında, zakkum çiçeklerinin arasındaki çiftlik evinde günlerini geçiren İpek, koyunları, kazları, köpekleri ve tavukları ile iç içe yaşıyor.
Çiftlikte traktör süren İpek, tarla işlerini bitirdikten sonra kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur ile kent merkezine gidiyor. Kendi kullandığı servis aracına kızlarını bindiren İpek, merkezde alışveriş yapıp, yemek yiyor. Kızlarıyla arkadaş gibi vakit geçiren İpek, üniversite sınavına da hazırlanıyor. İpek'in bu süreçte en büyük destekçisi ise her gün ders çalıştığı masabaşında kendisine kitaplarıyla eşlik eden kızları.