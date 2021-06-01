Şiddet uygulayan eşini öldürdüğü için hapis yatan Melek İpek tahliyesinden sonra ilk kez konuştu

Çiftlikte traktör süren İpek, tarla işlerini bitirdikten sonra kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur ile kent merkezine gidiyor. Kendi kullandığı servis aracına kızlarını bindiren İpek, merkezde alışveriş yapıp, yemek yiyor. Kızlarıyla arkadaş gibi vakit geçiren İpek, üniversite sınavına da hazırlanıyor. İpek'in bu süreçte en büyük destekçisi ise her gün ders çalıştığı masabaşında kendisine kitaplarıyla eşlik eden kızları.