Şiddetli dolu ve yağmur seraları yıktı geçti

'SERALARA GİDEN BÜTÜN YOLLAR ULAŞILMAZ YOLDA'

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, "Beymelek Mahallesi'ne bağlı İskele ve Kızılalan bölgesinde dün saat 16.30 gibi cereyan eden dolu, ciddi hasara yol açtı. Allah yardımcımız oldu. 16.30'dan bu yana halkımızın yanındayız. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de gerekli hasar tespitlerini yapıyor. Can kaybının olmaması sevindirici. Bölüm bölüm mal kayıplarımız çok fazla var. Yaklaşık olarak 200 dönüm seramızda hasar var. Seralara giden bütün yollar ulaşılmaz pozisyonda. Yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa sahadayız. Bu konuda kimse mustarip olmasın diye tüm çabamızı sahaya veriyoruz. Allah yeni afetler vermesin" dedi.