Şiddetli lodos hayatı felç etti; deniz sokakla birleşti!
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hızı saatte 60 kilometreyi bulan şiddetli lodos fırtınası, denizin taşmasına neden oldu. Plajı aşan sular cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.
Balıkesir'in Kuzey Ege kıyısındaki turistik ilçesi Burhaniye, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini giderek artıran ve hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan şiddetli lodos fırtınasına teslim oldu. Fırtınanın etkisiyle kabaran deniz suları taştı; özellikle sahil bandında yer alan Ören ve Öğretmenler mahallelerinde dev dalgalar plajı aşarak yerleşim yerlerinin içindeki cadde ve sokakları sular altında bıraktı.
Yollar göle döndü
Lodosun sığ kıyılarda yarattığı yığılma etkisiyle aniden yükselen deniz suyu, sahil kesimindeki trafik akışını da felç etti. Bir anda göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çeken pek çok sürücü zor anlar yaşarken, bazı araç sahipleri su dolan caddelere girmeyi göze alamayarak rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.
Burhaniye Belediyesi ekipleri, deniz taşmasına karşı iş makineleriyle kumdan setler oluşturdu.