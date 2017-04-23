Şiddetli rüzgar birçok kentte ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü
Birçok ilde etkili olan lodos çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü, araçları devirdi.
Mersin, Niğde Kayseri, Yozgat, Sivas, Trabzon, Rize, Erzurum ve Ardahan'da etkili olan rüzgar hayatı felç etti. Mersin ve Trabzon'da 2 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ta geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar maddi hasara neden oldu. Onlarca binanın ve fabrikanın çatısı uçarken, çok sayıda araç düşen çatıların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Çatılardan düşen parçaların çarpması sonucu bazı vatandaşlar da yaralandı. Bazı caddelerin araç ulaşımına kapatılması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor. Güvenlik birimleri, vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
SİİRT'TE ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATI UÇURDU
Siirt'te, etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını yerinden uçurdu, uçan çatının 2 bina arasında sıkışması olası faciayı önledi.
Siirt'te, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Yeni Mahalle Öğretim Caddesi'nde bulunan Yavuz Apartmanı'nın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan küçük parçalar sokağa düşerken, çatının büyük bölümünün iki apartman arasına sıkışmasıyla büyük bir facia önlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, iki aparman arasında sıkışan çatının parçalarını indirmek için çalışma başlattı. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, sabah saatlerine etkili olan şiddetli rüzgarın kentte bir çok işyerine ait tabelaları uçurduğunu ifade ederek, iki apartman arasına sıkışan çatının güvenli bir şekilde indirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.