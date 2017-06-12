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  3. 12 Haziran 2017 16:04

Şiddetli sarsıntı sonrası Marmara ve Ege'de vatandaşlar sokağa döküldü

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada depremin Ege Denizi’nde 6.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Şiddetli sarsıntı sonrası Marmara ve Ege'de vatandaşlar sokağa döküldü

Depremin ardından Marmara ve Ege bölgelerinde vatandaşlar sokağa döküldü.

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Şiddetli sarsıntı sonrası Marmara ve Ege'de vatandaşlar sokağa döküldü

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Şiddetli sarsıntı sonrası Marmara ve Ege'de vatandaşlar sokağa döküldü


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Şiddetli sarsıntı sonrası Marmara ve Ege'de vatandaşlar sokağa döküldü

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