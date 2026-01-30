Şiddetli yağışlar Adana'yı vurdu... Mahsur kalan vatandaşlar ve araçlar vinçle kurtuldu!

Meteorolojinin uyarısının ardından kent genelinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda çok sayıda araç, su seviyesinin hızla yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi. Araçlarında mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, su baskınının yaşandığı noktalarda yoğun çalışma yürüttü. Araçlarında mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara tahliye edildi. Bazı araçlar ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.