Şiddetli yağışlar Adana'yı vurdu... Mahsur kalan vatandaşlar ve araçlar vinçle kurtuldu!
Adana'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışta araçlarında mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı.
Şiddetli yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokak göle dönerken, araçlarında mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.
Meteorolojinin uyarısının ardından kent genelinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle biriken yağmur suları sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda çok sayıda araç, su seviyesinin hızla yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi. Araçlarında mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, su baskınının yaşandığı noktalarda yoğun çalışma yürüttü. Araçlarında mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara tahliye edildi. Bazı araçlar ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.