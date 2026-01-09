  1. Anasayfa
  4. Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, şiddetli yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu.

Kaynak: DHA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi. 

Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. 

Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı. 

