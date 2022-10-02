Şifa arayan hastalar bu mağaraya akın ediyor

Anamur Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fatih Şen, normal şartlar altında yılda 45-50 bin ziyaretçiyi ağırlayan mağaranın geçen yıl pandemi nedeniyle 20-25 bin kişiyi ağırladığına dikkat çekerek, "Bu yılbaşından itibaren pandemi dönemine kıyasla ziyaretçi sayısı ikiye katlandı ve 55 bin civarına ulaştı. Ayrıca, Roma kralının astım hastası kızının da bu mağarada şifa bulduğu rivayet ediliyor" dedi.