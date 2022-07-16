Şifa dağıtan Uyuz Gölü tamamen kurudu! Görenler gözlerine inanamadı

950 kilometre yol kat etti, gölü görünce hayal kırıklığı yaşadı

Veysel Taçyıldız, oğlunun hastalığına şifa aramak için 950 kilometre yol kat ederek göle geldiklerini belirterek, “Bu su şifalı dediler. Benim oğlumda kaşıntı var kızarıklık yapıyor suyu denemek için geldik. Su kalmamış inşallah geri çıkar. Kuruduğunu bilmiyordum şansa geldim. Hayal kırklığı yaşadık, biraz su olsaydı daha iyi olurdu. Şifalı olduğu için yararlı bir su kaybetmek kötü olur. Yetkililer bu suyu bir tesis gibi yapsa çok güzel olur. 900, 950 kilometre yol geldik” şeklinde konuştu.