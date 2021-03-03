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Şifa kaynağı olduğu ortaya çıktı; internetten satılıyor

Gaziantep'te, koronavirüs salgını ile halkın yoğunlukla tercih ettiği zencefil, ıhlamur ve ada çayı gibi şifa kaynağı bitkiler online olarak satılmaya başladı.

Şifa kaynağı olduğu ortaya çıktı; internetten satılıyor - Resim: 1

Koronavirüs salgını sürecinde yöresel ürünler ve şifalı olarak bilinen bitkilerin çok tercih edilmesi, Gaziantepli aktarlarda online sipariş dönemine geçişe neden oldu. Kentte bulunan birçok esnaf sosyal medya hesapları üzerinden siparişler alıp ürünlerini Türkiye'nin birçok şehrine kargo aracılığı ile göndermeye başladı. 

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Şifa kaynağı olduğu ortaya çıktı; internetten satılıyor - Resim: 2

Pandemi döneminde en çok bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bitkilerin satıldığını anlatan aktarlar, kış aylarında çoğunlukla tüketilen yaş zencefil, ıhlamur, adaçayının en çok satılan ürünlerden olduğunu söyledi.

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Şifa kaynağı olduğu ortaya çıktı; internetten satılıyor - Resim: 3

EN ÇOK SUMAK ÇEKİRDEĞİ SATILIYOR

Almacı Pazarı esnafı Bülent Bilici, pandemi sürecinde herkes evde olduğu için online satışlara ağırlık verdiklerini ve talebin çok fazla olduğunu dile getirdi.

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Şifa kaynağı olduğu ortaya çıktı; internetten satılıyor - Resim: 4

Hem internet sitesi hem de sosyal medya üzerinden çok sayıda sipariş aldıklarını ve Türkiye'nin her yerine iki gün içinde istenilen ürünü ulaştırabildiklerini anlatan Bilici, en çok satılan ürünün sumak çekirdeği olduğuna dikkat çekerek, "Baharattan şifalı bitkilere hepsi bizde şu an bulunuyor ve müşterilerimize en iyi şekilde hizmet veriyoruz. 

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