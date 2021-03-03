Şifa kaynağı olduğu ortaya çıktı; internetten satılıyor

Hem internet sitesi hem de sosyal medya üzerinden çok sayıda sipariş aldıklarını ve Türkiye'nin her yerine iki gün içinde istenilen ürünü ulaştırabildiklerini anlatan Bilici, en çok satılan ürünün sumak çekirdeği olduğuna dikkat çekerek, "Baharattan şifalı bitkilere hepsi bizde şu an bulunuyor ve müşterilerimize en iyi şekilde hizmet veriyoruz.