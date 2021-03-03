Şifa kaynağı olduğu ortaya çıktı; internetten satılıyor
Gaziantep'te, koronavirüs salgını ile halkın yoğunlukla tercih ettiği zencefil, ıhlamur ve ada çayı gibi şifa kaynağı bitkiler online olarak satılmaya başladı.
Koronavirüs salgını sürecinde yöresel ürünler ve şifalı olarak bilinen bitkilerin çok tercih edilmesi, Gaziantepli aktarlarda online sipariş dönemine geçişe neden oldu. Kentte bulunan birçok esnaf sosyal medya hesapları üzerinden siparişler alıp ürünlerini Türkiye'nin birçok şehrine kargo aracılığı ile göndermeye başladı.
Pandemi döneminde en çok bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bitkilerin satıldığını anlatan aktarlar, kış aylarında çoğunlukla tüketilen yaş zencefil, ıhlamur, adaçayının en çok satılan ürünlerden olduğunu söyledi.
EN ÇOK SUMAK ÇEKİRDEĞİ SATILIYOR
Almacı Pazarı esnafı Bülent Bilici, pandemi sürecinde herkes evde olduğu için online satışlara ağırlık verdiklerini ve talebin çok fazla olduğunu dile getirdi.
Hem internet sitesi hem de sosyal medya üzerinden çok sayıda sipariş aldıklarını ve Türkiye'nin her yerine iki gün içinde istenilen ürünü ulaştırabildiklerini anlatan Bilici, en çok satılan ürünün sumak çekirdeği olduğuna dikkat çekerek, "Baharattan şifalı bitkilere hepsi bizde şu an bulunuyor ve müşterilerimize en iyi şekilde hizmet veriyoruz.