Sıfır faizli hoşgeldin kredisinde en yüksek krediyi veren banka değişti
Bankaların yeni müşterlerine özel sunduğu sıfır faizli hoşgeldin kredi kampanyaları hız kazandı. Yeni müşterilere 6 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sunuluyor. İşte en düşükten en yükseğe sıralanmış şekilde banka banka 0 faizli hoşgeldin kredisi kampanyaları...
HALKBANK
Halkbank, emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Kredi kartıyla yapılan bazı harcamalarda tiyatro, sinema ve sağlık gibi alanlarda indirim fırsatları sağlanıyor.
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ŞEKERBANK
Şekerbank, emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Ek olarak, özel kredi imkanları da mevcut.
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TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor. Emekli yakınını getirenlere toplamda 2.500 TL’ye kadar ödeme yapılabiliyor.
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VAKIFBANK
VakıfBank, emeklilere 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor. Bankaya maaşını taşıyan ve harcama yapanlara yıllık toplamda 12.000 TL’ye kadar ek nakit ödemeleri sağlanıyor.
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