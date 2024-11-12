Sıfır faizli kredi kampanyalarında yarış kızıştı: Bedava para dağıtıyorlar
Bankalar yeni müşterilere özel faizsiz kredi veriyor. Peki, 0 faizli kredi veren bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte o bankalar...
Bankalar müşteri çekmek için faizsiz kredi yarışına girdi. Faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni müşteriler 6 ay vadeli 50 bin ve 12 ay vadeli 20 bin TL kredi imkanından yararlanabiliyor.
0 FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR
Bankalar 15 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira, 35 bin lira ve 50 bin lira şeklinde faizsiz kredi kampanyalarıyla yarışa girdi.
İşte sıfır faizli kredi veren bankalar:
AKBANK
Akbank, yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 25 bin TL taksitli nakit avans kullanma imkanıyla toplamda 45 bin TL'lik fırsat sunuyor.
DENİZBANK
Denizbank'tan yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 10 bin TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.