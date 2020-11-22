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  3. 22 Kasım 2020 21:48

Sıfır km otomobillerde faizler düştü!

Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı.

Sıfır km otomobillerde faizler düştü!

İşte markaların sıfır otomobil kampanyaları:

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Sıfır km otomobillerde faizler düştü!

FORD Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz

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Sıfır km otomobillerde faizler düştü!

- Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiz

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Sıfır km otomobillerde faizler düştü!

- Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.

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