Sıfır km otomobillerde faizler düştü!
Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı.
FORD Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz
- Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiz