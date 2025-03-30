Sıfır noktasındaki ''Hudut Kartalları''nın bayram nöbeti kamerada

Iğdır'ın Aralık ilçesi merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 7'nci Hudut Bölüğü Subaşı Bölük Merkezi'nde görev yapan Hudut Kartalları, tamamı yerli, milli ve son teknolojik cihazlarla donatılan sınır hattında 7/24 görev yapıyor. Keşif ve gözetleme yaparak terör olaylarına karşı önlem alan Hudut Kartalları, sınır hattında dedektör, mayın arama köpekleri ve Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ile arazi arama tarama faaliyeti yapıyor, mayın ve el yapımı patlayıcıya karşı tedbir alıyor.