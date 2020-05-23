Sıfır otomobilde şimdi al ertelemeli öde fırsatı
Mayıs ayı otomobil kampanyaları devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası otomobil piyasasının hareketlenmesi için markaların kampanyaları açıklanmıştı. Düşük faizli ve ertelemeli otomobil kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 20 marka marka sıfır otomobil kampanyaları...
KIA'DAN 'ŞİMDİ AL AĞUSTOS'TA ÖDEMEYE BAŞLA' KAMPANYASI KIA'nın amiral gemisi Sportage ve sportif XCeed mayıs ayı sonuna kadar 70.000 TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla otomobil severleri bekliyor.
Dinamik tasarımı ve geniş iç hacmiyle KIA Picanto, sınıfının en ferah kabinine ve yüksek bagaj kapasitesine sahip KIA Rio, ödüllü tasarımıyla sınırları zorlayan, maceradan zevk alan sürücülerin favorisi KIA Stonic, tasarım ve güvenlik ödülleriyle sınıfının önde gelen modellerinden olan Ceed, mayıs sonuna kadar 40 bin TL'ye 18 ay boyunca %0,69 faiz fırsatıyla satışa sunulacak.
Yeterli yük kapasitesi, sınıfında lider motor ve fren performansı, aerodinamik tarzıyla KOBİ'lerin tercihi olan Bongo ise, mayıs sonuna kadar 40 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle yeni sahiplerini bekliyor.
KIA'DAN 'KREDİ KORUMA SİGORTASI' GÜVENCESİ: KIA ayrıca, TEB Cetelem, Koç Finans ve Garanti Bankası gibi finans kuruluşları üzerinden müşterilerinin kullandıkları aracın kredisinde 'Kredi Koruma Sigortası' sunuyor. Bu sigortayla 18 - 65 yaş arası müşterilere karşılaşabilecekleri olumsuz durumlarda finansal destek sağlanıyor. Kapsam dahilinde yer alan İşsizlik Sigortası ise, sigortalı bireyin işini isteği dışında kaybetmesi durumunda poliçede belirtilen sürelerin ardından devreye giriyor ve poliçe ile belirlenen limitler dahilinde kredi taksitlerini karşılıyor. Özellikle, Covid-19 salgını nedeniyle araç alma konusunda tereddüt yaşayan müşteriler için işsizlik sigortası avantaj sağlıyor.