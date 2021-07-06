Sıfırdan kuruldu: İşte Brezilya'nın başkenti Brasilia
Brezilya, nüfus bakımından dünyanın 6. büyük ülkesi olan Brezilya'nın yeni kurulan başkenti büyüleyici güzelliği ile dikkat çekiyor.
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Brezilya, asayiş sorunlarıyla boğuşan, yabancıların ve hatta polislerin dahi girmesinin kolay olmadığı kent ve mahallelere ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte Brezilya, aynı zamanda dünyanın en planlı gelişen ve bir mimarın elinden çıkmış bir başkente de ev sahipliği yapıyor. 1960 yılında yaşamın başladığı Brasilia kenti, planlı yapılaşmasıyla dikkat çekiyor.
Brasilia, kurulduğu günden beri, Brezilya'nın daha doğrusu tam adıyla Brezilya Federal Cumhuriyeti'nin yönetim merkezi. Brezilya'nın orta batı bölümündeki düzlük bir bölgede inşa edilen Brasilia'nın ilk etabı 15 ay gibi bir sürede tamamlandı. 1959 yılında inşasına başlanan yeni başkentin belli bölümleri 1960 yılında yeni sakinlerini ağırlamaya başlamıştı.
Dünya çapında eşine az rastlanır bir örnek olan Brasilia, günümüzde mimarlık okullarında ders olarak da okutulan bir vaka olma özelliği taşımakta. Birbirini dik kesen caddeleri, geniş bulvarları, yeşil alanlarla donatılmış blok yapılarıyla Brasilia, modern mimari anlayışının pratiğe dökülmüş bir örneği konumunda.
Brezilya'nın 21. Cumhurbaşkanı Juscelino Kubitschek tarafından ilk etabı 21 Nisan 1960 tarihinde açılan Brasilia'dan önce ülkenin başkenti Rio de Janeiro idi. Günümüzde plajları ve festivalleriyle ünlü Rio de Janeiro yerine daha planlı ve gelişmiş bir bölgede yeni bir şehir inşa etme fikri çerçevesinde inşasına başlanan Brasilia en başından itibaren ülkenin başkenti olacak şekilde kurgulandı ve ihtiyaçları bu doğrultuda tespit edildi.