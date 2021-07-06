Sıfırdan kuruldu: İşte Brezilya'nın başkenti Brasilia

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Brezilya, asayiş sorunlarıyla boğuşan, yabancıların ve hatta polislerin dahi girmesinin kolay olmadığı kent ve mahallelere ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte Brezilya, aynı zamanda dünyanın en planlı gelişen ve bir mimarın elinden çıkmış bir başkente de ev sahipliği yapıyor. 1960 yılında yaşamın başladığı Brasilia kenti, planlı yapılaşmasıyla dikkat çekiyor.