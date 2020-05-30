Sigara dumanı 2 metreden virüs getirebilir
Ankara'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, "Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. Örneğin, büyük bir alandasınız ve 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size ulaşıyorsa, o duman size virüs de getirebilir. Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, dünyada yılda 8 milyon kişinin sigara yüzünden, 1,2 milyon kişinin de sigara dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybettiğini belirtti.
Türkiye'de bu oranın 100 bin civarında olduğunu söyleyen Dr. Taşkınoğlu, sigara içmenin corona virüse bulaş riskini birçok yönden etkilediğini belirtti. Sigarayı içerken elin çok sık kullanıldığını ve yüze götürüldüğünü kaydeden Dr. Taşkınoğlu, virüs bulaştırmamak için yapılan uyarıların sigara içerken oldukça fazla yapıldığını söyledi.
'MUTLAKA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR' Dr. Taşkınoğlu, sigara dumanında havada asılı kalan moleküllerin olduğunu ifade ederek, "Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. Bu duman, virüs aerosollerini bu damlacıklarını yakalayarak, kişiye bulaştırma riskini artırabilir. Örneğin, büyük bir alandasınız ve 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size ulaşıyorsa, o duman size virüs de getirebilir.
Mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Kapalı ortamlarda sigara içilmemesi gerekiyor. Ülkemizde kapalı ortamda sigara içilmesi yasaklanmış durumda olduğu için içme şansı yok. Birlikte sohbet ederken, sigara içmek gibi alışkanlıklarımız var. Yakın temas, birlikte hareket hali bile virüsün bulaşmasına sebep olabilir. Fiziksel mesafeyi korumanıza engel olabilir. Mümkün olduğunca beraber ve kapalı ortamda sigara içmekten kaçınmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.