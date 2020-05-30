Sigara dumanı 2 metreden virüs getirebilir

'MUTLAKA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR' Dr. Taşkınoğlu, sigara dumanında havada asılı kalan moleküllerin olduğunu ifade ederek, "Sigaranın dumanında havada asılı kalan moleküller var. Bu duman, virüs aerosollerini bu damlacıklarını yakalayarak, kişiye bulaştırma riskini artırabilir. Örneğin, büyük bir alandasınız ve 2 metre uzaklıktaki bir kişinin içtiği sigara dumanı size ulaşıyorsa, o duman size virüs de getirebilir.