Sigara içmeyenlere güzel haber: Artık bu alanlarda sigara içilemeyecek!
Türkiye'de sigara yasağının genişletilmesi için düğmeye basıldı. Yeni düzenlemeye göre, mekanların yarı açık alanlarında da sigara içilmesi yasaklanacak.
Kaynak: Star Haber
Türkiye'de kapalı alanlarda sigara yasağının genişletilmesi için çalışma başlatıldı.
Star Haber'den Canan Yıldırım'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kısa sürede TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni mevzuatla, işletmelerin "yarı açık alan" olarak kullandığı mekanlarda sigara içilmesi tamamen yasaklanacak.
Etrafı panel veya camla kapatılmış kış bahçeleri ya da üstü açılır-kapanır sistemle kapatılan alanlarda sigara içilmesi yasaklanacak.
Düzenleme hayata geçerse söz konusu alanlarda sigara içilmesine izin veren işletmelerin, mekanı yeniden düzenlemesi gerekecek. İşletme sahipleri ise sigara yasağından büyük oranda etkileneceklerini belirtiyor.
