Sigara içmeyenlere güzel haber: Artık bu alanlarda sigara içilemeyecek!

Star Haber'den Canan Yıldırım'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kısa sürede TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni mevzuatla, işletmelerin "yarı açık alan" olarak kullandığı mekanlarda sigara içilmesi tamamen yasaklanacak.