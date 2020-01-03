  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Ocak 2020 11:58

Sigara paketlerinde tek tip model başladı

Sigaraya karşı başlatılan topyekün mücadele kapsamında, yeni bir uygulama başladı. Tüm sigara paketleri tek tip olarak satışa sunuluyor. İşte yeni sigara paketleri

Sigara paketlerinde tek tip model başladı

1/ 5
Sigara paketlerinde tek tip model başladı

2/ 5
Sigara paketlerinde tek tip model başladı

3/ 5
Sigara paketlerinde tek tip model başladı

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM