Sigarayı 35 yaşından önce bırakanlara güzel haber

35-44 ARASI YÜZDE 21 RİSKLİ

Sigarayı 35-44 yaş arasında bırakanların herhangi bir sebepten ölüm riskinin hiç sigara tüketmeyenlere göre yüzde 21 yüksek olduğu, 45-54 yaş arası bırakanların ise yüzde 47 oranında yüksek olduğu belirtildi. Araştırmacılar, genç yaşta sigara tüketmeye başlayanlar için ideal bırakma yaşının 35 öncesi olduğunu belirtti.