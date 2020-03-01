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  3. 01 Mart 2020 13:55

Sığınmacılar Yunanistan sınırında ! Akın akın geliyorlar

Türkiye'nin sığınmacıların geçişini durdurmayacağını açıklamasından sonra çok sayıda kişinin sınır kapılarına akını devam ediyor.

Sığınmacılar Yunanistan sınırında ! Akın akın geliyorlar

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Sığınmacılar Yunanistan sınırında ! Akın akın geliyorlar

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Sığınmacılar Yunanistan sınırında ! Akın akın geliyorlar

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Sığınmacılar Yunanistan sınırında ! Akın akın geliyorlar

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