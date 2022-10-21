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  4. Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay oğluyla olan fotoğraflarını paylaştı

Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay oğluyla olan fotoğraflarını paylaştı

Sihirli Annem'de Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay oğlunun fotoğrafını paylaştı.

Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay oğluyla olan fotoğraflarını paylaştı - Resim: 1

Bir dönemin en çok konuşulan ve en sevilen yapımları arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde 'Betüş' karakterini canlandıran İnci Türkay, oğluyla pozunu Instagram hesabından paylaştı. 

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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay oğluyla olan fotoğraflarını paylaştı - Resim: 2

Ünlü oyuncuya yorum yağdı, en çok gelen yorumlardan biri de; 'Abla kardeş gibisiniz'di.

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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay oğluyla olan fotoğraflarını paylaştı - Resim: 3

İkili arasındaki benzerlik de dikkatlerden kaçmadı. 

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Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay oğluyla olan fotoğraflarını paylaştı - Resim: 4

İşte o kareler...

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