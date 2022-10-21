Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay oğluyla olan fotoğraflarını paylaştı
Sihirli Annem'de Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay oğlunun fotoğrafını paylaştı.
Bir dönemin en çok konuşulan ve en sevilen yapımları arasında yer alan Sihirli Annem dizisinde 'Betüş' karakterini canlandıran İnci Türkay, oğluyla pozunu Instagram hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncuya yorum yağdı, en çok gelen yorumlardan biri de; 'Abla kardeş gibisiniz'di.
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İkili arasındaki benzerlik de dikkatlerden kaçmadı.
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İşte o kareler...
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