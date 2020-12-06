Siirt depreminin ardından derin yarıklar oluştu
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde derin yarıklar oluştuğu gözlemlendi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde perşembe günü saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde, aktif olmayan fay hattının geçtiği değerlendirilen Siirt-Kurtalan arası Oyacık köyü mevkisinde dağ yamacında derin yarıklar oluştu.
Yol yapım çalışmalarının yapıldığı bölgede daha önce gözlenen çatlaklar, deprem sonrasında derin ve uzun yarıklara dönüştü.
''DEPREMDEN 45 DAKİKA ÖNCE BUHAR ÇIKTIĞINI GÖRDÜK''
Bölgede yol yapım işinde çalışan işçilerden Bülent Dayan, depremden yaklaşık 45 dakika önce çatlaklardan buhar çıktığını gördüğünü söyledi.
Çatlakların deprem öncesinde de bulunduğunu fakat depremle birlikte bunların derin yarıklara dönüştüğünü belirten Dayan, "Depremden 45 dakika önce burada buhar çıktığını gördük. Biz iş makinesiyle burada çalışıyorduk. Bu buhardan sonra şeflerimize gerekli bilgiyi verdik. Sabah olduğu için buhar çıkmasının normal olduğunu söylediler. Şantiyeye gittikten sonra 200-300 metre devam eden bu yarıklarda düşey atımlar gözlemledik, sonra deprem oldu. Buraya geldiğimizde burada derin yarıklar oluştuğunu gördük" diye konuştu.