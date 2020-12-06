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  3. 06 Aralık 2020 13:39

Siirt depreminin ardından derin yarıklar oluştu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde derin yarıklar oluştuğu gözlemlendi.

Siirt depreminin ardından derin yarıklar oluştu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde perşembe günü saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde, aktif olmayan fay hattının geçtiği değerlendirilen Siirt-Kurtalan arası Oyacık köyü mevkisinde dağ yamacında derin yarıklar oluştu.

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Siirt depreminin ardından derin yarıklar oluştu

Yol yapım çalışmalarının yapıldığı bölgede daha önce gözlenen çatlaklar, deprem sonrasında derin ve uzun yarıklara dönüştü.

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Siirt depreminin ardından derin yarıklar oluştu

''DEPREMDEN 45 DAKİKA ÖNCE BUHAR ÇIKTIĞINI GÖRDÜK''
Bölgede yol yapım işinde çalışan işçilerden Bülent Dayan, depremden yaklaşık 45 dakika önce çatlaklardan buhar çıktığını gördüğünü söyledi.

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Siirt depreminin ardından derin yarıklar oluştu

Çatlakların deprem öncesinde de bulunduğunu fakat depremle birlikte bunların derin yarıklara dönüştüğünü belirten Dayan, "Depremden 45 dakika önce burada buhar çıktığını gördük. Biz iş makinesiyle burada çalışıyorduk. Bu buhardan sonra şeflerimize gerekli bilgiyi verdik. Sabah olduğu için buhar çıkmasının normal olduğunu söylediler. Şantiyeye gittikten sonra 200-300 metre devam eden bu yarıklarda düşey atımlar gözlemledik, sonra deprem oldu. Buraya geldiğimizde burada derin yarıklar oluştuğunu gördük" diye konuştu.

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