Siirt'te bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemedi
Siirt'teki Başur Höyük’te yapılan kazı çalışmalarında 39 taşı bulunan 5 bin yıllık oyunun gizemi çözülemedi. Zeka oyunu olduğu düşünülen oyununun satrancın atası olabileceği belirtiliyor.
Siirt’in 20 kilometre kuzeybatısında yer alan, Başur Höyük’te Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi kapsamında 2013’te yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bir mezarda ‘Erken Tunç Çağı’na ait yaklaşık 5 bin yıllık oyun taşları bulundu.
Köpek ve domuz gibi figürler bulunan taşların en sonuncusu 2019’da yapılan kazılarda ortaya çıkarıldı. Toplamda 39 adet olan taşlar Batman Müzesi’nde koruma altına alındı. Taşların 2 kişi ile oynanan av, yarış veya zeka oyunu için kullanılan taşlar olduğu düşünülürken, nasıl oynandığı ise hala gizemini koruyor.
O dönem kazı çalışmalarında görev alan Batman Müzesi’nde arkeolog Abdurrahman Demir, “2013 yılında ilk defa eserlerle karşılaştık, bir mezar buluntusu olarak. Daha sonra 2019 yılında ise son parçası olan domuzu bulduk. Benzer eserler ışığında bir karşılaştırma yaptığımızda, sistem olarak 4 domuzun, 4 köpeğin olması, göz şeklinde olması, pramidal taşların olması ve mermi benzeri taşların olmasıyla bunun zaten bir zeka oyunu olduğunu aslında gösteriyor" dedi.
"SATRANCIN ATASI OLABİLİR"
"Tamamen zeka oyunudur diyebilir miyiz, tartışılır. Bir av oyunu, yarış oyunu ya da zeka oyunu olabilir" diyen Demir, "‘Satrancın atasıdır’ demek belki çok da yanlış olmayabilir. Oyun taşının 2019 yılında yapılan çalışmayla beraber bütün parçaları tamamlandı. Tabii sonuçta biz kazı yaptığımız için, oyunun hangi şartlarda, hangi şekilde oynandığını bilmiyoruz” diye konuştu.