Siirt'te ''ışık Hadisesi'' nöbeti... Yüzlerce kişi sabaha kadar burada bekledi

Mardin'den gelen Zeynep Öziş, AA muhabirine, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocasına gösterdiği bu saygıyı gelip yerinde görmek istediğini dile getirerek, "Çok duygulandım. Bir öğretmenin bir öğretmenine, bir hocasına gösterdiği bu saygıyı çok az görebiliyoruz. Gittikçe sayı azalıyor. Böyle büyük bir zatın günümüze kadar iz bırakması gerçekten gurur verici." dedi.