  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
Siirt'te kaybolan küçük çocuktan sevindiren haber

Siirt'in Eruh ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından 4 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

Kaynak: DHA
Siirt'te kaybolan küçük çocuktan sevindiren haber - Resim: 1

Olay, Eruh ilçesine bağlı Görendoruk köyünde meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında evinin önünde oyun oynayan 3 yaşındaki Zilan D. isimli kız çocuğundan haber alamayan ailesi, çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

1 / 9
Siirt'te kaybolan küçük çocuktan sevindiren haber - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve Eruh Arama Kurtarma (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına jandarmadan 99 personel, 4 araç ve bir arama köpeği, AFAD’dan 5 arama kurtarma teknisyeni, UMKE ve ERKUT ekiplerinden ise çok sayıda personel katıldı. 

2 / 9
Siirt'te kaybolan küçük çocuktan sevindiren haber - Resim: 3

Ekiplerin ve köylülerin katılımıyla gerçekleştirilen geniş çaplı arama-tarama çalışmaları sonucu Zilan, kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.

3 / 9
Siirt'te kaybolan küçük çocuktan sevindiren haber - Resim: 4

Bitkin olduğu gözlenen çocuk, olay yerinde hazır bekletilen UMKE ekiplerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zilan, tedavisinin ardından ailesine teslim edildi. (DHA)

4 / 9