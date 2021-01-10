Tarlasında buldu, 50 bin dolara satıyor!

"ANALİZİNİ DE YAPTIRDIM YÜZDE 90 GÖK TAŞI"

Taşlara 20 bin dolar verildiğini fakat kendisinin bunu kabul etmediğini savunan Koral, elindeki taşlar için 50 bin dolar istediğini söyledi. Koral, "Siirt'te çiftçilik yapıyorum. Tarlamda ekin yaparken birkaç parça taş buldum. Çok ilgimi çekti. Biraz araştırdım bunun göktaşı olabileceğine karar verdim.