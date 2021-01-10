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  3. 10 Ocak 2021 10:45

Tarlasında buldu, 50 bin dolara satıyor!

Siirt'te tarlasına ekin yapan çiftçi Edip Koral, ekin sırasında kendisine farklı gelen taşlar buldu. Taşların göktaşı olduğunu iddia eden Koral, 50 bin dolardan satışa çıkardı.

Tarlasında buldu, 50 bin dolara satıyor!

Siirt'te tarlasına ekin yapan çiftçi Edip Koral, ekin sırasında kendisine farklı gelen taşlar buldu. Taşların yapısının farklı olması nedeni ile araştırma yapan Koral, taşları evine götürdü.

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Tarlasında buldu, 50 bin dolara satıyor!

Bulduğu taşların göktaşı olduğunu iddia eden Koral, parçalar için 50 bin dolar fiyat biçti.

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Tarlasında buldu, 50 bin dolara satıyor!

"ANALİZİNİ DE YAPTIRDIM YÜZDE 90 GÖK TAŞI"
Taşlara 20 bin dolar verildiğini fakat kendisinin bunu kabul etmediğini savunan Koral, elindeki taşlar için 50 bin dolar istediğini söyledi. Koral, "Siirt'te çiftçilik yapıyorum. Tarlamda ekin yaparken birkaç parça taş buldum. Çok ilgimi çekti. Biraz araştırdım bunun göktaşı olabileceğine karar verdim.

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Tarlasında buldu, 50 bin dolara satıyor!

Göktaşı olma ihtimali nasıl anlaşılır mıknatıs tutuyorsa gök taşı olma ihtimali çok yüksektir. Ben uzun süre araştırdım. Bunun numunelerini yurt dışına gönderdim birkaç alıcı çıktı.

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