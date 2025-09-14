  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Silah fabrikasının deposu alevlere teslim oldu

Silah fabrikasının deposu alevlere teslim oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah fabrikasının deposunda yangın çıktı. Alevler ana binaya sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: DHA
Silah fabrikasının deposu alevlere teslim oldu - Resim: 1

Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi’ndeki bir silah fabrikasında kundak atölyesi ve depo olarak kullanılan bölümde sabah erken saatlerde yangın çıktı. 

1 / 6
Silah fabrikasının deposu alevlere teslim oldu - Resim: 2

Alandan yükselen alevleri fark eden görevlilerin ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 

2 / 6
Silah fabrikasının deposu alevlere teslim oldu - Resim: 3

Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait araçlar, belediyenin iş makineleri ve özel firmaların beton mikserleri de takviye olarak bölgeye gönderildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, ana binaya sıçramadan söndürüldü.

3 / 6
Silah fabrikasının deposu alevlere teslim oldu - Resim: 4

Ekipler, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. (DHA)

4 / 6