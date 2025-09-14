Silah fabrikasının deposu alevlere teslim oldu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah fabrikasının deposunda yangın çıktı. Alevler ana binaya sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: DHA
Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi’ndeki bir silah fabrikasında kundak atölyesi ve depo olarak kullanılan bölümde sabah erken saatlerde yangın çıktı.
1 / 6
Alandan yükselen alevleri fark eden görevlilerin ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
2 / 6
Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait araçlar, belediyenin iş makineleri ve özel firmaların beton mikserleri de takviye olarak bölgeye gönderildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, ana binaya sıçramadan söndürüldü.
3 / 6
Ekipler, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. (DHA)
4 / 6