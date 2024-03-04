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  4. Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı

Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı

Arkadaşına ait lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Aleyna Kanko gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı - Resim: 1

Sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

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Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı - Resim: 2

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

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Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı - Resim: 3

TEPKİ ÇEKTİ, İHBAR KABUL EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul etti.

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Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı - Resim: 4

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

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