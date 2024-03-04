Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko gözaltına alındı
Arkadaşına ait lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni 24 yaşındaki Aleyna Kanko gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomenlerine yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
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Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
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TEPKİ ÇEKTİ, İHBAR KABUL EDİLDİ
Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul etti.
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EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
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