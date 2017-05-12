Adana'daki silahlı çatışma kamerada

Motosikletleriyle seyir halinde bulunan Mehmet Emin Gül ve arkasında oturan Hüseyin Şirin (21) daha sonra Kıbrıs Caddesi'ne geldiklerinde aralarında husumet bulunan İsmail A. ve motosikletin arkasında oturan A.A.'yla karşılaştı. Motosikletin arkasında oturan A.A. belinde bulunan iki silahı çıkararak Mehmet Emin Gül ve Hüseyin Şirin'e ateş etmeye başlayınca, Hüseyin Şirin de belinde bulunan silahla karşılık verdi.