Silahlı kız kaçırma girişimi kanlı bitti! Birlikte öldüler
İzmir'de 22 yaşındaki bir kişi, 17 yaşındaki genç kızı silah zoruyla aracına bindirerek kaçırmaya çalıştığı sırada polislerin peşine düştüğünü fark edince direksiyon başında intihar etti. Korkunç olay sonrasında devrilen araçta hem zanlı hem de genç kız hayatını kaybetti.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre G.Ö. (17) adlı genç kızı silah zoruyla hafif ticari araca bindiren A.Ş. (22), otomobille polisten kaçarken, direksiyonda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
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Kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki G.Ö. de kazada hayatını kaybetti.
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Olay bugün saat 16.30 sıralarında İzmir Çeşme Çevreyolu Narlıdere mevkisinde meydana geldi.
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İddiaya göre A.Ş., saat 16.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3822/2 Sokak'ta durakta otobüs bekleyen G.Ö.'yü silah zoruyla hafif ticari araca bindirdi.
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