  4. Silahlı saldırıya uğrayan berber, müşterinin arkasına saklandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde berber dükkanına giren kasklı kişi, berbere kurşun yağdırdı. Saldırı anı ile berberin, müşterisinin arkasına saklandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Silahlı saldırıya uğrayan berber, müşterinin arkasına saklandı - Resim: 1

Olay, Ayancık merkezindeki bir berber dükkanında meydana geldi. Motosikletle dükkanın önüne gelen 2 kişiden 1'i içeri girerek berber M.Y.'ye tabancayla ateş etti. Saldırgan daha sonra dışarıda motosiklet üzerinde bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı.

Silahlı saldırıya uğrayan berber, müşterinin arkasına saklandı - Resim: 2

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Y., ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Silahlı saldırıya uğrayan berber, müşterinin arkasına saklandı - Resim: 3

Görüntülerde; dükkana giren kasklı saldırganın, elinde tabanca ile berbere peş peşe ateş açtığı, berberin ise müşterisinin arkasına sığındığı anlar yer aldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

 

Silahlı saldırıya uğrayan berber, müşterinin arkasına saklandı - Resim: 4
