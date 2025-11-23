Silahlı saldırıya uğrayan berber, müşterinin arkasına saklandı

Olay, Ayancık merkezindeki bir berber dükkanında meydana geldi. Motosikletle dükkanın önüne gelen 2 kişiden 1'i içeri girerek berber M.Y.'ye tabancayla ateş etti. Saldırgan daha sonra dışarıda motosiklet üzerinde bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı.