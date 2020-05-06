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  3. 06 Mayıs 2020 10:10

Silahlı saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı!

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Olaydan sonra otomobille kaçtığı öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahlı saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı!

Olay, akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Ali Seyhan, iddiaya göre sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. 

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Silahlı saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı!

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden otomobil ile kaçarken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.  

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Silahlı saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı!

Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Seyhan, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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Silahlı saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı!

Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seyhan’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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